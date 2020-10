Die Wasserstoffaktien sind wieder "in" - Rekordhochs markiert bei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) und Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079), NEL Asa (ISIN: NO0010081235) überschreitet zeitweise nach den NIKOLA-Tiefs bei 15,00 NOK wieder die magische 20,00 NOK-Grenze. Auch Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) macht Spass. Also perfekte Welt für die Wasserstoffwerte? Sogar die schwächelnde NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) hält sich diese Woche kontinuierlich über der 23,00 USD Marke, sah vor wenigen Tagen noch wesentlich schlimmer aus - kurstechnisch. SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) ...

