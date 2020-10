Dicerna Pharmaceuticals (DRNA): Biotech-Aktie formiert Cup & Handle mit CRV 7.1! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Hoffnung auf medizinische Innnovation bei Nierenerkrankungen. Dicerna Pharmaceuticals (DRNA) stellt Prüfkandiat Nedosiran bei der American Society of Nephrology vor.

Die Aktie legte im Halbjahresverlauf knapp 2 % zu und zeigte dabei eine für die Biotech-Branche typische Volatilität, so dass sie zum Teil deutlich ober- und unterhalb des 50er-EMA notierte. Zuletzt konnte sie sich oberhalb der gleitenden Durchschnitte stabilisieren und eine Tasse-mit-Henkel-Formation ausbilden. Sollte der Widerstand knapp über 20 USD durchbrochen werden, könnte der Kurs fulminant durchstarten.Dicerna Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung innovativer Therapien für Krebserkrankungen und seltene Erbkrankheiten. Das Unternehmen mit Sitz in Watertown, Massachusetts, hat jetzt bekanntgegeben, dass man in Kürze auf einer Tagung der American Society of Nephrology eine Studie zu Nedosiran vorstellen werde. Das Medikament ist ein fortgeschrittener Prüfkandidat für eine genbasierte Therapie gegen primäre Hyperoxalurie, eine erblich bedingte Nierenerkrankung.Kaufsignal: 20.15 USD, Kursziel: 27.10 USD, Stopp Loss: 19.17 USDDie miesen fundamentalen Kennzahlen sollten uns von diesem Trade nicht abhalten. Hier gilt das Prinzip Hoffnung auf medizinische Innnovation. Dafür sollten wir die Position klein halten, den Stopp Loss konsequent nachziehen und den Termin der Quartalszahlen im Auge behalten.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/dicerna-pharmaceuticals-drna-biotech-aktie-formiert-cup-handle-mit-crv-7-1/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DRNA.