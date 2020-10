Aktien im Schnelltest. Bernecker-Redakteur Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") durfte sich mal wieder austoben im Bernecker TV. Im Gespräch mit Michael Hüsgen ging es in der Sendung vom 08.10.2020 (Aufzeichnung am 07.10.2020) um folgende Aktien:



++ DAX Tipp-Spiel++ Livent - Lithium-Aktien wieder en vogue++ Palantir - Einen Fuß in die Tür stellen?++ Daimler - Erkenntnisse aus dem Strategietag?++ Nvidia - brutaler Wachstumsmarkt?++ Bayer - nächster Nackenschlag, allerdings …++ Panasonic - gibt es eine E-Mobility-Fantasie?++ ZhongAn - in die großen Bewertungskleider hineingewachsen++ Northern Data - wenn diese Planung aufgeht, dann …



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video.



Alternativ via Copy/Paste:https://youtu.be/dDkTCaTqLfE

