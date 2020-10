GoldDie abgelaufene Handelswoche konnte nicht nur mit einem versöhnlichen Wochenausklang aufwarten, sondern generierte auch wichtige charttechnische Signale.Dabei konnten Gold, Silber und Palladium ihre zwischenzeitlichen Wochenverluste, die vor allem am 06.10.2020 entstanden, mehr als aufholen.Der US-Dollar notierte zwar schwächer und gab im Wochenvergleich 0,98 % ab. Dies erklärt im Kern allerdings nicht die gerade bei Silber und Palladium hohen Wochengewinne.Stärker entwickelten sich erneut die breiten Aktienindizes. Die Indikatorenlage war aber insbesondere mit Blick auf den VIX, den Volatilitätsindex auf den S&P 500 - Index, ambivalent. Hinzu kommt, dass die Umsätze, auch bei den Edelmetallen, in dieser Woche keine Signifikanz vermitteln. Nicht zuletzt aus diesen Gründen steht eine Bestätigung der Aufwärtsimpulse in dieser Woche charttechnisch noch aus.

