VILNIUS (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Parlamentswahl in Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in dem baltischen EU-Land einen Rekordwert erreicht. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde in Vilnius wurden am Samstag 205 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Dies ist der höchste Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 5963 bestätigte Infektionen und 103 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Dabei hatten die täglichen Infektionszahlen zuletzt deutlich zugenommen. Der Ostseestaat wählt am Sonntag ein neues Parlament./awe/DP/zb