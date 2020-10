Nel ASA findet nach dem schwachen September langsam aber sicher in die Spur zurück und kämpft sich schrittweise in verlorengegangenes Terrain vor. Doch wie weit geht es für den norwegischen Wasserstoffspezialisten noch nach oben? Geht es nach einem Investmentspezialisten, der ganz dicht am Unternehmen dran ist, dürfte die Reise noch lange nicht zu Ende sein.

Anleger-Tipp: Wie es bei Nel ASA weiter geht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Darin haben wir Unternehmen und Aktie genau analysiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...