* Starke Zunahme der Verschuldung und der Spekulation* Riesige Topformation des S&P 500* Die Endphase des Weltwährungssystems* Diese 7 Silberaktien sollten Sie sich näher anschauen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Amtsanwälte könnten mehr Aufgaben übernehmen - bei geringeren Kosten

Liebe Leser,



"Wir haben das Risiko eines Zusammenbruchs des Finanzsystems eliminiert." Diese vollmundigen Worte sprach der US-amerikanische Zentralbanker und Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, am 14. August 2020. Diese als beruhigende Botschaft gedachte Versicherung ruft bei Kennern der jüngeren Finanzgeschichte beunruhigende Erinnerungen hervor.



Fast wortgleich äußerte sich am 17. März 2008 nämlich Dick Fuld, der damals Vorstandsvorsitzender von Lehman Brothers war. Die kurz zuvor erfolgte Rettung der Investmentbank Bear Stearns kommentierte er folgendermaßen: "Die Rettung eliminiert das Liquiditätsproblem der gesamten Finanzindustrie."



Wenige Monate später war die von ihm gemanagte Bank Lehman Brothers Pleite, und das gesamte Finanzsystem konnte nur durch eine gigantische Rettungsaktion von Zentralbanken und Regierungen vor dem Zusammenbruch bewahrt werden. Die Weltwirtschaft erlebte eine schwere Rezession, und der S&P 500 fiel um rund 60%.

Den vollständigen Artikel lesen ...