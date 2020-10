Apple hat am Dienstag zu einem digitalen Event eingeladen, bei dem voraussichtlich das iPhone 12 offiziell vorgestellt werden soll. Die Modelle der neuen Smartphone-Generation sollen bereits den schnellen 5G-Standard unterstützen - und sind damit womöglich ihrer Zeit voraus. Selbst wenn das iPhone 12 von Apple und erste Modelle anderer Smartphone-Anbieter 5G-tauglich sind, ist der Nutzen für viele Käufer begrenzt - zumindest am Anfang. In den USA beispielsweise hinken die drei großen Mobilfunkprovider ...

