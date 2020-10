Nach dem Auf und Ab der vergangenen Börsenwoche, haben DAX und Dow leichte Zugewinne verzeichnet. Der Schaukelkurs dürfte sich in der neuen Woche fortsetzen - sofern es keine außergewöhnlichen positiven oder negativen Nachrichten, etwa seitens der Politik oder zum Coronavirus gibt. Nach einer erfreulichen BörsenwocheGestiegene Chancen auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Corona-Krise haben die Kurse am US-Aktienmarkt am Freitag weiter steigen lassen. US-Präsident Donald Trump sprach sich ...

