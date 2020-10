Die Next Gen der Konsolen setzt deutlich darauf, dass Spieler und Spielerinnen ihre Games digital kaufen. Welche Auswirkungen hat das? Natürlich gingen die Verkaufszahlen digitaler Versionen von Spielen in den letzten Monaten in die Höhe. Viele Läden hatten geschlossen, die Menschen verließen dank Corona kaum das Haus - die Konsole oder den PC zu starten und in einer digitalen Storefront ein Spiel auszusuchen und zu kaufen, das war naheliegend, war bequem. Der Trend, dass immer weniger physische Versionen von Spielen verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...