Nach einem Top-Deal mit Walmart ist die Aktie von Beyond Meat nicht zu stoppen. Sehen die Anleger schon bald das Rekordhoch wieder? Klar ist: Der Markt für Fleischersatz ist hart umkämpft. Aber möglicherweise gewinnt die Marke Beyond Meat immer mehr an Gewicht. Über was wird sonst noch diskutiert an der Börse?

