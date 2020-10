Starke DAX-Woche sorgt für goldenen Herbst

Eine perfekte Anleger-Woche präsentierte sich an den Aktienmärkten mit fünf Gewinntagen in Folge. Damit konnte der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) seine Septemberverluste aufholen und steht nun stabil über der 13.000er-Marke. Ist noch genug Kraft für eine Herbstrallye vorhanden?

Der Wochenstart brachte den DAX zunächst sehr nah an seinen Widerstand bei 12.850 Punkten, den er in der Woche zuvor bereits ausgebildet hatte. Schon am Dienstag gelang der Sprung darüber und damit die Annäherung an die 13.000er-Marke. Es benötigte jedoch noch einen Konsolidierungstag, um mit Schwung diese Marke zu durchbrechen.

Somit war am Donnerstag bereits eine Fortsetzung dieser Bewegung zu sehen und mit dem Handelsstart die 13.000er-Marke übersprungen. Ein weiterer Test war hier nicht nur für Trader spannend, sondern auch für die Richtungssuche bei Anlegern eine spannende Marke. Als Beispiel hatte ich im Livetrading-Webinar folgendes Re-Test-Setup gehandelt:

Short-Trade im DAX als Re-test der 13.000

Die 13.000 konnte als Schlusskurs etabliert werden und wurde am Freitag nicht mehr unterschritten. Somit gab es an der positiven Wochenentwicklung keine Zweifel, wie die einzelnen Handelstage noch einmal unterstreichen:

DAX-handelstage der KW41/2020

Damit hat sich folgender Wochenverlauf entwickelt:

