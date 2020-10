Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge fährt Unternehmer-Legende Heinz Dürr mit - dieses Mal im Elektro-Smart, den Dürr gleich selbst mit zum Dreh gebracht hat. Disclaimer: Das Video wurde bereits 2019 und damit vor der Coronakrise aufgezeichnet. Wir haben jetzt mit Heinz Dürr auch noch einmal über die Auswirkungen der aktuellen Krise gesprochen. Heinz Dürr, 1933 in Stuttgart geboren, führte erst die Firma seines Großvaters, den Anlagenbauer Dürr, an die Weltspitze, um dann Aufgaben in anderen Konzernen zu übernehmen - als Vorstandchef der AEG, als ...

