Save the World Index | SLA970 | Klimabewusstsein wird immer wichtiger - auch an der Börse.Die Nachfrage nach Wind-, Solarkraft und Co boomt, die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch und Wasserstoff gilt für viele Industriezweige als große Hoffnung für die Erfüllung der anspruchsvollen Klimaziele. In allen Bereichen des Lebens wird Klimabewusstsein und nachhaltiges Wirtschaften immer wichtiger. Das spiegelt sich in den Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...