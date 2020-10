In der zurückliegenden Woche präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte in einer sehr festen Verfassung. Der MSCI World (Euro) - Index stieg um + 2,7 %.Dass die Aktienbörsen trotz starker weltweiter Zunahme der 2. Corona-Welle derart positiv tendierten, erklären wir uns vor allem mit Spekulationskäufen im Vorfeld der in den nächsten Woche im internationalen Standardwerte-Segment beginnenden Unternehmensberichtssaison zum 3. Quartal, wofür auch spricht, dass der Aktienanstieg in der letzten Woche nahezu alle Sektoren gleichermaßen umfasste.Für die S&P 500-Konzerne erwarten die Analysten derzeit im Konsens unverändert zur Vorwoche weiterhin einen Rückgang des Nettogewinns im 3. Quartal um - 21 % gegenüber den Vorjahr (gegenüber dem 2. Quartal: + 17 %), die vergleichbaren Analystenschätzungen für Unternehmen des STOXX EUROPA 600 - Index verbesserten sich in der letzten Woche marginal um 1 %-Punkt auf einen erwarteten Einbruch des Nettogewinns um - 38 % gegenüber dem Vorjahr.

