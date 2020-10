Weiterhin Wahnsinns Nachfrage!: Mining-News KW 41-2020 - Goldnachfrage ungebrochen hoch!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

laut Marktbeobachtern resultiert der jüngste Rücksetzer beim Gold insbesondere aus der Reduzierung von kurzfristigen, spekulativen Netto-Longpositionen. Dagegen halten laut den neuen Bloomberg-Daten die mit Goldbarren besicherten ETFs, die ihren Bestand im September um weitere unglaubliche 54 Tonnen aufstockten!

Natürlich kann man argumentieren, dass diese Menge im Vergleich zu den Rekordzuflüssen der Vormonate etwas geringer ist. Dagegen halten wir aber, dass es noch immer der zehnte monatliche Volumenanstieg in Folge war! Insgesamt haben die großen Goldfonds schon jetzt mehr als 860 Tonnen Gold gekauft, womit sogar das bisherige Rekordjahr 2009 bereits im Juli übertroffen wurde. Bei diesen hervorragenden Zahlen fällt die rezessionsbedingte rückläufige Goldschmuck-Nachfrage aus China und Indien nicht weiter ins Gewicht!

Auch charttechnisch sieht der Goldpreis spannend aus! Oberhalb der Marke von 1.950,- USD würde die technische Korrektur als beendet gelten, was den Goldpreis dann wieder zu den Allzeithochs und weiterführen sollte.

Somit befinden sich die Edelmetalle und erst recht die gut aufgestellten Rohstoffwerte in einem idealen Marktumfeld. Um das zu verdeutlichen, haben wir Im Folgenden noch einmal die unserer Meinung nach wichtigsten Meldungen zusammengefasst.

Meilenstein erreicht...!!!!

MEGA-NACHRICHT! Notierung an der NYSE erfolgreich! Der Weg in den größten Aktienmarkt der Welt ist damit frei!

Steigende Inflationssorgen, die anstehende US-Wahl und Diskussionen über weitere Zinssenkungen sollten den Goldpreis weiter stützen.

Produktionsrate erhöht sich!

Hervorragende Produktionsdaten lassen diesen Silberproduzent zur alten Stärke zurückkehren!

Silber und Gold wieder deutlich angesprungen! Ein schwacher US-Dollar und die Hoffnung auf Konjunkturhilfen lassen die Edelmetalle abheben!

Revival Gold / Ximen Mining

Es ist noch nicht zu spät für Gold

Noch ist Zeit in Goldinvestments einzusteigen. Denn das Edelmetall ist noch nicht zu teuer.

Top-News eröffnet Kursfantasie

Mega-Potenzial wird nun entwickelt! Erste Ergebnisse machen Lust auf mehr!

Viele Investoren konzentrieren sich noch immer auf Tech-Aktien und Standardwerte und vergessen dabei die Rohstoffaktien. Aber gerade in diesem Sektor lauern unglaubliche Chancen!

Sibanye-Stillwater / OceanaGold

Gold oder Platin oder beides

Gold und Platin werden für die Schmuckherstellung verwendet. Für Platin ist es das zweitgrößte Nachfragesegment.

Mega-Überraschung gemeldet!

Experten jubeln! KNALLER-NEWS sorgt für Furore und minimiert das Risiko! 56 % Kurschance bis zum Jahreshoch!

Im August erreichte der Goldpreis einen Höchststand von rund 2.050,- USD je Feinunze. Mit aktuell knapp unter 1.890,- USD je Unze notiert das beliebte Edelmetall nur rund 8 % unter seinem Höchststand. Von einer echten Korrektur kann man also überhaupt nicht sprechen, es ist bisher also eine Konsolidierung über die Zeitachse! Eine "Verschnaufpause" bei den Edelmetallen und Minen war nach der mehrmonatigen Mega-Hausse auch dringend notwendig. Inzwischen haben die Minen-Aktien durch die Bank einen gesunden Rücksetzer vollzogen und sind bereit für die nächste Aufwärtsphase! Jetzt aber müssen Sie als Anleger zügig handeln und sich die Rosinen ins Depot legen.



Maple Gold Mines / Corvus Gold

Was Goldexperten denken

Ein bekannter Gold-Experte ist George Milling-Stanley, auch oft als "Godfather of Gold" bezeichnet. Er war Mitbegründer des größten börsengehandelten Goldfonds.

KAUF-ALARM ausgelöst!!!

Nächste Sensations-News! Firma wird immer wertvoller! Wann explodiert der Kurs? Chance für Schnäppchen-Jäger!

Während über Jahre der Silberpreis sich deutlich schlechter entwickelte als der Goldpreis und wir schon mehrfach über das Gold:Silber-Ratio von zwischenzeitlich mehr als 120 berichtet hatten, kam es in den vergangenen Wochen zu einer starken Aufholjagd, die das Ratio auf mittlerweile etwa 80 zurückführte. Die Stunde der Silberaktien wird also kommen - es gibt viel zu wenig Top-Investments in diesem Bereich! Sie müssen also nichts anders tun, als sich richtig zu positionieren und dann abzuwarten! Ihr Depot wird es Ihnen danken! Kaufen Sie zudem immer dann, wenn der Markt gerade schwächer ist! Also genau jetzt!

Aurania Resources / Skeena Resources

"Fluchmonat" Oktober

Bezogen auf Aktien ist der Oktober der volatilste Monat und auch diesmal scheint es genauso zu werden.

Silberaktie mit Potenzial!

Berühmteste Silberminen Nevadas in den besten Händen! Diese Aktie lässt Investoren-Herzen höherschlagen!

Der junge kanadische Silberexplorer Summa Silver Corp. hat in Nevada, USA, in der prominenten Lage des "Tonopah Districts' mit seinem "Hughes'-Projekt eine historische hochgradige Silber-Gold-Produktionsstätte mit exorbitanten Findungspotential erworben. Das jüngst hinzugekommene "Mogollon'-Projekt ergänzt das Unternehmensporfolio zudem optimal.

Osisko Metals / Copper Mountain Mining

Der Markt für Elektromobilität ist kein Nischenmarkt mehr

McKinsey & Company hat festgestellt, dass die Covid-19-Krise die Entwicklung der Elektromobilität nicht gebremst hat.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

