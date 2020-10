Nach nur fünf Monaten am Markt zieht Amazon dem mit hohen Erwartungen gestarteten Shooter "Crucible" endgültig den Stecker. Am 9. November werden die Server abgeschaltet. Amazons erster Versuch, in den Spielemarkt einzusteigen, ist gescheitert. Am Samstag gab das Entwickler-Team des Amazon-Studios Relentless Games in einem Blogbeitrag das endgültige Aus des Spiels bekannt. Danach sei es nicht gelungen, dem Spiel eine "gesunde, nachhaltige" Perspektive zu geben, so die Entwickler. Amazons kurzer Geduldsfaden reißt Dabei kann nicht behauptet werden, dass sich ...

