An der Börse orientieren sich viele Investoren nicht nur an Zahlen, Daten, Fakten und Wahrscheinlichkeiten, sondern auch an dem Verhalten anderer Marktteilnehmer. Folglich können verschiedene soziale Einflüsse erhebliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben.? Emotionen haben an der Börse keinen Platz ? Denkfehler können Privatanleger bares Geld kosten ? Auch Experten wissen nicht, was morgen passiertÜber Jahrzehnte sahen Ökonomen den Menschen als ein rationales Wesen an, welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...