Neben den Quartalsergebnissen von Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) und Verkehrszahlen von Fraport AG (ISIN: DE0005773303) jeweils am Dienstag und einem "Tradingstatement" der Metro AG (ISIN: DE000BFB0019) am Mittwoch nach Handelsschluss, sind diese Woche noch für andere Aktien (Nel, Plug Power, Bloom Energy, Corestate, Varta) wichtige Entwicklungen zu erwarten. Die erfolgreiche Gerresheimer sollte mit den Zahlen zum Q3 wohl die positive Entwicklung des zweiten Quartals bestätigen können - organisches Umsatz-Wachstum im Q2 betrug 4,6%, EBITDA stieg um 6,9%. sollte so weitergehen, allein um ...

