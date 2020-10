FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben optimistisch. Der Broker IG taxierte den Dax am Montagmorgen auf 13 116 Punkte und damit rund ein halbes Prozent über seinem letzten Schlusskurs. In der vergangenen Woche hatte der Dax - auch getragen von der Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen - um knapp drei Prozent zugelegt. Noch gibt es zwar keine größeren Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über das billionenschwere Konjunkturpaket, doch bleiben Investoren offenbar zuversichtlich. Sie behalten die Verhandlungen fest im Blick, genauso wie den US-Präsidentschaftswahlkampf. Ansonsten stehen zum Wochenstart auf der Konjunkturseite erst einmal keine wesentlichen Daten auf der Agenda.

USA: - GEWINNE - Gestiegene Chancen auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Corona-Krise haben die Kurse am US-Aktienmarkt am Freitag weiter steigen lassen. US-Präsident Donald Trump sprach sich laut seinem Wirtschaftsberater Larry Kudlow nun für ein überarbeitetes Konjunkturpaket aus. Dieses werde relativ breit aufgestellt sein, hieß es. Der Dow Jones Industrial ging mit plus 0,57 Prozent auf 28 586,90 Punkten aus dem Handel. Damit legte der US-Leitindex auf Wochensicht um 3,3 Prozent zu.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, JAPAN IM MINUS - In Asien haben die Börsen Chinas am Montag deutlich zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um rund zweieinhalb Prozent und für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um rund zwei Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel hingegen um moderate 0,3 Prozent.



DAX 13051,23 0,07%

XDAX 13068,96 0%

EuroSTOXX 50 3273,12 0,53%

Stoxx50 2953,61 0,64%



DJIA 28586,90 0,57%

S&P 500 3477,13 0,88%

NASDAQ 100 11725,85 1,51%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 174,72 +0,02%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1819 -0,1%

USD/Yen 105,48 -0,14%

Euro/Yen 124,66 -0,24%



°



ROHÖL:





Brent 42,45 -0,40 USD

WTI 40,23 -0,37 USD

°



