DJ Bayer und BASF kämpfen weiter um Dicamba-Erlaubnis im US-Markt

Von Jacob Bunge

NEW YORK (Dow Jones)--Die Chemiekonzerne Bayer AG und BASF SE drängen darauf, das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Dicamba weiterhin in den USA verkaufen zu dürfen, nachdem ein US-Bundesgericht im Juni dessen Einsatz auf Soja- und Baumwollfeldern in den USA blockiert hat.

Die Unternehmen bemühen sich bei der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency um Genehmigungen, die es Farmern erlauben würden, weiterhin Dicamba zu sprühen, ein Herbizid, das widerstandsfähige Unkräuter abtöten kann, aber dafür verantwortlich gemacht wird, dass es von den Feldern abdriftet und Millionen Hektar benachbarter Nutzpflanzen schädigt.

Bayer und BASF schlagen vor, dass die Landwirte das Unkrautvernichtungsmittel mit neuen chemischen Mitteln mischen, die nach Angaben von Konzernmanagern dazu beitragen sollen, dass Dicamba dort bleibt, wo es gesprüht wird.

EPA-Administrator Andrew Wheeler sagte, die Wissenschaftler der Behörde prüften noch immer die auf Dicamba basierenden Pflanzenschutzmittel der Firmen. "Wir planen, bis Mitte Oktober eine Entscheidung zu treffen", sagte er während einer Präsentation am 1. Oktober vor dem Minnesota Farm Bureau.

Bayer und BASF haben ihre Dicamba-Herbizide und verwandte biotechnologisch hergestellte Soja- und Baumwollsamen zur Vernichtung bestimmter Unkräuter entwickelt, die sich gegen andere weit verbreitete Herbizide, darunter das Roundup von Bayer, als resistent gezeigt haben.

October 12, 2020 01:18 ET (05:18 GMT)

