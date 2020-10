Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben optimistisch. Der DAX dürfte an Vorwochengewinne anknüpfen. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex - auch getragen von der Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen - um knapp drei Prozent zugelegt. Neuigkeiten gibt es zum Wochenstart aber nur wenig. Der Broker IG taxierte den DAX am Montagmorgen auf 13.116 Punkte und damit rund ein halbes Prozent über seinem letzten Schlusskurs. Am Ende einer insgesamt erfreulich verlaufenen Börsenwoche zeigte sich ...

