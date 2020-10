DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ENGEL & VÖLKERS - Der Hamburger Luxus-Makler verzeichnet ein starkes Wachstum - nicht trotz, sondern wegen der Pandemie: "In den vergangenen Monaten haben wir weltweit 60 Prozent mehr Objekte in der Preiskategorie zwischen zwei und fünf Millionen Euro verkauft als 2019", sagt Sven Odia, seit kurzem alleiniger CEO des Unternehmens. "Die Menschen verändern ihre Bedürfnisse. Sie möchten mehr Platz für sich und ihre Familie: Ein Garten, ein Pool, vielleicht ein Spa wurden plötzlich wichtiger", so Odia, der bilanziert: "Es ist ein echter Boom. Deshalb bin auch ziemlich sicher, dass 2020 für uns trotz aller Schwierigkeiten ein weiteres Wachstumsjahr sein wird." (FAZ)

TESLA - Der US-Elektroautobauer sieht sich mit neuen Risiken für seine geplante Fabrik in Grünheide bei Berlin konfrontiert. Mehrere Verbände kritisieren, dass die Bauantragsunterlagen unvollständig seien und verlangen eine nochmalige Auslegung der Planungsunterlagen. "Die Naturschutzverbände haben während der Anhörung diverse fehlende Dokumente, Pläne und Gutachten eingefordert, die weder das Unternehmen noch die Behörde rechtzeitig geliefert haben", sagte Michael Ganschow, Landesgeschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg. Deswegen habe ihr Anwalt eine erneute Auslegung der kompletten Planungsunterlagen gefordert. (Handelsblatt)

SANITÄTSHÄUSER - Die deutschen Unternehmen, die Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln versorgen, sehen sich Rückschlägen durch die Corona-Krise und durch eine wachsende Bürokratie ausgesetzt. Diese Doppelbelastung mache der Branche "schwer zu schaffen", heißt es in einer noch unveröffentlichten Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags DIHK. Hilfsmittel sind zum Beispiel Prothesen und Orthesen, Kompressionsstrümpfe, Schuheinlagen, Bandagen, Inkontinenzprodukte. Befragt wurden 146 Sanitätshäuser und Home-Care-Unterneh-en, also Vertriebsorganisationen von Medizinprodukten für die häus-liche Versorgung. (FAZ)

NATURSTROM AG - Mitten in der Corona-Pandemie steuert die Ökostrom-Branche auf neue Höchststände zu. "Durch Fridays for Future ist die Klimakrise trotz Corona wieder verstärkt ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Das macht sich bei der Wahl des Stromanbieters bemerkbar, weil immer mehr Menschen mit CO2-frei erzeugtem Strom einen direkten eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten", sagt Oliver Hummel, Vorstand der Düsseldorfer Naturstrom AG. Der hinter Lichtblick aus Hamburg zweitgrößte deutsche Ökostromspezialist rechnet deshalb mit einem Rekordjahr. (FAZ)

PAYPAL - Der Bezahldienstleister will kleinen und mittleren Händlern die Möglichkeit geben, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, ohne in ein traditionelles Kartenterminal investieren zu müssen. Das will Papyal durch die Verwendung von QR-Codes erreichen, sagte Paypal-Finanzchef John Rainey. Bisher habe es keine große Nachfrage seitens der Verbraucher oder der Händler gegeben. Doch die globale Pandemie habe den Schwerpunkt darauf verlagert, wo die Menschen tatsächlich kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten wollen. Und Der US-Konzern verfolge damit ein größeres Ziel, nämlich dass die Verbraucher Paypal häufiger nutzen. (Süddeutsche)

