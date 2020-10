Der Terminmarkt geht gut gelaunt in die neue Woche. Vor dem Hintergrund des positiven Wochenabschlusses an der Wall Street am Freitag und den heutigen starken Gewinnen in China steigen alle wichtigen Futures im asiatischen Handel. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mehr als 0,3 % höher gesehen über 13.100 Punkten. Alle US-Futures sind im Plus, wobei der Nasdaq-Future mit einem Gewinn von mehr als 0,5 % auf über 11.785 Punkte heraussticht. Der S&P 500 Future notiert mehr als 0,3 % höher bei 3.485 Punkten. Der DAX wird zur Eröffnung um 09:00 Uhr bei rund 13.130 Punkten gesehen.Der DAX konnte sich schon am Freitag über der Marke von 13.000 Punkten etablieren. Eine Stunde vor Handelsende kam es noch einmal zum Test der Marke, aber die Unterstützung hielt und der DAX erholte sich bis zum Handelsende auf 13.051,23 Punkte (+0,07 %). Deutlich stärker gingen der MDAX (+0,60 %) und der TecDAX (+1,19 %) aus dem Rennen. Die Aktien von TeamViewer (+5,51 %) und Aixtron (+3,64 %) führten die Liste der Gewinner an.

