The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.10.2020Aktien1 US7292731020 Plumas Bancorp2 US74158E1047 PrimeEnergy Resources Corp.3 GB00BKX8NT01 MODE Global Holdings PLC4 SE0014855029 Implantica AG5 SE0014609061 Sectra AB6 US0773473006 Bel Fuse Inc.7 GB00BMBK7016 Calnex Solutions PLC8 US2473681037 Delta Apparel Inc.9 US67109R1095 OP Bancorp10 US6873801053 Orrstown Financial Services Inc.11 US7008851062 Parke Bancorp Inc.12 US2763171046 The Eastern Co.13 CA36468F1053 Gamesquare Esports Inc.Anleihen/ETF1 US693475AW59 The PNC Financial Services Group Inc.2 XS2243564478 Immofinanz AG3 US92936UAG40 W.P. Carey Inc.4 US548661DZ79 Lowe's Companies Inc.5 US548661DX22 Lowe's Companies Inc.6 DE000NLB3DL2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB3C56 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 CH0536893420 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken9 CH0536893362 Walliser Kantonalbank10 US04686JAC53 Athene Holding Ltd.11 USP06518AH06 Bahamas, Commonwealth of ...12 FR00140005J1 BNP Paribas S.A.13 CH0503924414 Citigroup Inc.14 XS2243052490 Development Bank of Japan15 XS2125121769 Heimstaden Bostad AB16 CH0572142484 LGT Bank AG17 US548661DY05 Lowe's Companies Inc.18 DE0001789295 Sachsen, Freistaat19 CH0498589016 Trafigura Funding S.A.20 CH0536893594 Zur Rose Finance B.V.21 CH0520663581 Credit Suisse [Schweiz] AG22 FR0013533999 Crédit Agricole S.A.23 CH0481013784 Julius Baer Gruppe AG24 XS2243666125 Jyske Bank A/S25 FR0014000667 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer26 US205887CF79 ConAgra Brands Inc.27 DE000HLB2X21 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 IE00BMYMHS24 Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF