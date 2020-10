Zum Wochenstart wies der Goldpreis positive Vorzeichen auf und kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit drei Wochen.Ein Grund für die Erholungstendenz dürfte die seit Tagen zu beobachtende Dollarschwäche sein. So hat zum Beispiel der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Devisen vergleicht, seit Dienstag in der Spitze rund zwei Prozent verloren. Außerdem haben sich an den Terminmärkten laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde ...

