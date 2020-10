Bankaktien dürften diese Woche weiter im Fokus der Anleger stehen. Denn ab morgen öffnen die großen US-Finanzinstitute ihre Bücher und präsentieren die Zahlen des dritten Quartals. Doch auch in Europa geht gerade eine andere Diskussion los. Wie schlimm trifft die coronabedingte Pleitewelle die Banken?Der oberste Bankenaufseher der Eurozone ist in Sorge. Andrea Enria von der EZB ist für die Beaufsichtigung der Großbanken in der Währungsunion verantwortlich. Die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie ...

