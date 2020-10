Seit dem 01.10.2020 verantwortet Olaf John als Commercial Leader of Investment Solutions den Vertrieb der Investmentlösungen und vertritt die Mercer Global Investors Europe Ltd. (MGIE) in Deutschland. In dieser neu geschaffenen Rolle soll er die Geschäftsbeziehungen zu institutionellen Kunden weiterentwickeln, ...

