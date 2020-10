Die Wiener Börse hat am Montag fester eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX stieg im Eröffnungshandel um 0,60 Prozent auf 2.227,95 Punkte. Das europäische Börsenumfeld startete ebenfalls mit etwas moderateren Kursgewinnen in den Handelstag. Mangels marktrelevanter Datenveröffentlichungen zeichnet sich ein ruhiger Wochenauftakt ab. Sowohl in Europa als auch in den USA ist der Datenkalender leer. ...

