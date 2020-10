Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von der erhöhten Risikoneigung der Anleger profitierten auf der Rentenseite vor allem die südeuropäischen Peripheriemärkte, so die Experten von Union Investment.Allen voran wieder einmal der italienische Markt. Die Renditen seien dort über die gesamte Zinskurve hinweg um vier bis sechs Basispunkte gefallen. Zehnjährige italienische Staatspapiere hätten dabei am Freitag ein historisches Renditetief bei knapp 0,73 Prozent erreicht. Ende Oktober und Anfang November stünden Ratingentscheidungen großer Agenturen zu Italiens Kreditwürdigkeit an. Die Experten würden nicht mit einer Verschlechterung rechnen, der Markt scheine dies angesichts der jüngsten Kursanstiege ebenfalls so einzuschätzen. Damit sei auch der Renditespread Italiens zu deutschen Bundesanleihen auf ein Rekordtief gefallen. ...

