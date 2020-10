Kurz nachdem Ford angekündigt hat, den Mustang Mach-E GT ab Ende 2021 auch in Europa anzubieten, feierte das Top-Modell der Stromer-Baureihe nun in Hamburg offizielle Deutschlandpremiere. Dabei gab Ford unter anderem auch den Ladetarif an den Schnellladestationen von Ionity und die Wallbox-Partner für Europa bekannt. Zunächst zu den Ionity-Konditionen: Alle Kunden eines Ford Mustang Mach-E (nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...