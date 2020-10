Die Wiener Börse hat am Montagvormittag klare Kursgewinne verzeichnet. Der ATX stieg am Vormittag zuletzt um 0,70 Prozent auf 2.230,48 Punkte. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete etwas moderatere Kursgewinne.Insgesamt gestaltete sich das Marktgeschehen am Vormittag überschaubar. Daran dürfte sich auch im weiteren Tagesverlauf nicht viel ändern. "Der Wochenauftakt verläuft vermutlich in ruhigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...