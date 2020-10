Die Rallye an den Börsen geht weiter - das sind die wichtigsten Niveaus aktuell #videoanalyse

Bullen kennen kein Halten mehr



Lediglich am Dienstag der vorigen Woche mussten wir aktiv etwas vorsichtiger werden, als Trump die Gespräche mit den Demokraten über ein weiteres Stimulus-Paket überraschend abgebrochen hatte. Doch die Indizes konnten überaus wichtige Unterstützungen halten. Als nächstes stand im S&P500 der Bruch des Widerstands bei 3.425 Punkten auf dem Programm. Gesagt, getan. Der Durchbruch kam zum Ende der Woche und nun haben die Bullen vollends wieder die Kontrolle erlangt. Welche Marken nun halten müssen, erörterte ich in der heutigen Videoanalyse.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de