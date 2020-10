Goldpreis: An den positiven Langfrist-Aussichten hat sich nichts geändert

In der vergangenen Woche ging es erneut aufwärts an den Aktienbörsen. Der DAX kletterte um knapp 5 Prozent in die Höhe. Die Wall Street erlebte die beste Woche seit August. Auch Gold konnte zulegen. Während das gelbe Edelmetall langfristig aussichtsreich ist, ist der Goldpreis kurzfristig aus Sicht der aus Sicht der Point & Figure Charttechnik unter Druck geraten.

Zusammenfassung:

"Short", durch Auslösen des Umkehrsignals unterhalb von 1.870 (U).

Trend und Kursziele:

Trend : kurzfristig ? fallend, langfristig ? steigend

Kursziele : kurzfr. 1.800/1.600, langfr. 2.700/5.600 USD

Gu¨ltig : kurzfr. bis Bestätigung des Aufwärtstrends (B), langfr. bis Bruch des Aufwärtstrends (T)

