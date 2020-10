Artificial Intelligence (AI) ist das Digitalisierungsthema des 21. Jahrhunderts und gilt als eines der wichtigsten Konzepte für Unternehmen zur Automatisierung von Prozessen. Umso wichtiger ist die Wahl des passenden Servicepartners.

Reply gehört im PAC INNOVATION RADAR für AI-bezogene Services, einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens teknowlogy Group/PAC, zu den führenden Serviceprovidern für Artificial Intelligence (AI).

Die Studie analysiert die Serviceleistung von 30 internationalen Beratungsunternehmen und Serviceprovidern, die Projekte im Bereich Artificial Intelligence umsetzen. Die vier entscheidenden Bewertungsgrundlagen waren: die Breite des Leistungsspektrums, die lokale Lieferfähigkeit, Investitionen in AI-spezifische Lösungen und die Fortbildung der Mitarbeiter.

Der Anbietervergleich für AI-bezogene Services in den Anwendungsbereichen Sales, Service, Marketing, Logistic, SCM sowie Production und IoT bescheinigt Reply die Bewertung als "Best in Class" Anbieter im Markt.

Dazu Filippo Rizzante, CTO von Reply: "Reply verfolgt seit vielen Jahren eine klare AI-Strategie: AI ist fest verankert in unserer Unternehmensstrategie und daher Bestandteil zahlreicher Kundenprojekte. Weltweit arbeiten unsere Teams branchenübergreifend an der Entwicklung innovativer Projekte mithilfe von Artificial Intelligence und Machine Learning. Dieses Ergebnis unterstreicht die umfassende Branchenkompetenz und das tiefe technologische Know-how von Reply."

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die auf den neuen Paradigmen wie AI, Cloud-Computing, den Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Reply bietet Beratung, Systemintegration und digitale Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie in der öffentlichen Verwaltung. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC

Die teknowlogy Group ist das führende unabhängige europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. Sie vereint die Expertise von zwei Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich der Marktforschung und Beratung sowie lokalen Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten: CXP und PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com und www.pac-online.com

