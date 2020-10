Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Herrn Dr. Christian Pahl, Vorstand der UniDevice AG, über das sehr erfreuliche dritte Quartal und die Auswirkungen der Corona-Pandemie gesprochen.Cosmin Filker: Herr Dr. Pahl, infolge der Corona-Krise gingen die Absätze mit Smartphones weltweit zurück. Im zweiten Quartal wird sogar ein Rückgang von rund 20% gesehen. Die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der UniDevice halten sich aber in Grenzen. Was sind die Gründe dafür?Dr. Christian Pahl: Das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr mit knapp 6% zeigt die Erarbeitung von Marktanteilsgewinnen bei rückläufigen allgemeinen Marktzahlen in der Pandemie. Preisvorteile und schnellere Lieferung als vom Wettbewerb sind die Treiber des Wachstums.Cosmin Filker: Besonders das dritte Quartal war bei Ihnen von einem starken Umsatz- und Ergebnisanstieg geprägt. Gab es hier Sondereffekte, die dazu geführt haben?Dr. Christian Pahl: Wir konnten eine verbesserte Nachfragesituation bearbeiten im dritten Quartal. Die zunehmende mobile Arbeit in verschiedenen Branchen mag die ...

