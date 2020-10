Auf der Hyperloop-Teststrecke im US-Bundesstaat West Virginia soll nicht nur die Technologie verbessert werden. Langfristig sollen dort auch die für den Einsatz notwendigen Sicherheitsstandards entwickelt werden. Sieben Jahre ist es jetzt her, dass der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk die Pläne für das röhrenbasierte Fortbewegungsmittel Hyperloop zur freien Verwendung ins Netz gestellt hat. Seitdem arbeitet eine Reihe an Firmen an der Umsetzung der Technologie. Eine davon, das ehemals als Hyperloop One firmierende Unternehmen Virgin Hyperloop, nimmt jetzt 500 Millionen US-Dollar in die Hand, um im ...

