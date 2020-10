Das Fondsvolumen in Österreich ist im dritten Quartal trotz der anhaltenden Coronakrise wieder deutlich gestiegen. Nach dem starken Einbruch am Ende des ersten Quartals nähert sich das Volumen nun wieder dem Wert vom Vorjahresschluss an, teilte die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) am Montag mit."Es sieht so aus, dass wir trotz der Coronakrise an das Rekordvolumen des Vorjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...