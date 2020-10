Seit 6. Oktober wird die die Aktie von Media and Games Invest (MGI) - neben dem Listing im Frankfurter Freiverkehrssegment Scale - nun auch an der Nasdaq Nordic, im dortigen Spezialsegment Nasdaq First North Premier Growth Market, gehandelt. Eingeführt wurden in Stockholm 25 Millionen neue MGI-Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die bei schwedischen sowie internationalen institutionellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...