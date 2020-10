Wien (www.anleihencheck.de) - Eine v.a. von staatlichen und staatsnahen Emittenten (54%; Corporates 27%; Financials 19%) unerwartet aktive Tätigkeit, führte letzte Woche zu einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 42 Mrd. am EUR-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Freitag seien keine nennenswerten EUR-Deals verzeichnet worden. Hingegen habe die Roadshow des Flugzeugtriebwerkherstellers Rolls-Royce (GBP 1 Mrd. Äquivalent) geendet. Hier könnte die Emission einer EUR- bzw. GBP- und/oder USD-Emission folgen. Weiterhin in der Dealpipeline würden sich u.a. Dürr (EUR 250 Mio.), EnBW (EUR 500 Mio.) und Gazprom (EUR/USD-Hybrid) befinden. ...

