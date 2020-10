Bund der Steuerzahler kritisiert, dass Corona-Schulden gar nicht abgebaut werden sollen Das Schuldenmachen der öffentlichen Haushalte im Corona-Jahr 2020 wird immer bedenklicher! Nachdem mehrere Bundesländer weitere Nachtragshaushalte mit steigender Neuverschuldung beschlossen haben oder in Kürze beschließen werden, passt der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Schuldenuhr Deutschlands der neuen Finanzlage an: Das Markenzeichen des Verbands tickt so schnell wie nie zuvor im Krisen-Modus. "Dass Bund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...