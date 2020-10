Weiterer Immobilien-Bond - die BENO Holding AG plant in den kommenden Wochen die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse München. Schon Anfang September hatte der Immobilien-Investor mitgeteilt, im vierten Quartal des Jahres eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro begeben zu wollen. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Zudem soll die BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden. Weitere Eckdaten zur geplanten Anleihe nannte das in Starnberg ansässige Unternehmen noch nicht.

INFO: Die BENO Gruppe ist ein Immobilienbestandshalter und investiert seit dem Jahr 2008 in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum.

