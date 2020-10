DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 12.10.2020

=== Compleo Charging Solutions AG Erstnotiz: 21.10.2020 Branche: Ladetechnik für Elektrofahrzeuge Unternehmenssitz: Dortmund Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 9. bis 19. Oktober 2020 Bookbuildingspanne: 44 bis 59 Euro Unternehmensbewertung: 151 bis 202 Millionen Euro (Basis sind 3.423.480 ausstehende Aktien nach Abschlus) Emissionsvolumen: 900.000 Aktien aus Kapitalerhölhung, 180.000 Aktien aus Bestand bestehender Aktionäre sowie Aufstockungsoption für bis zu 360.000 bestehende Aktien Greenshoe: bis zu 216.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre Bekanntgabe Emissionspreis: 19. Oktober 2020 Konsortialführer: Commerzbank als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo BHF als Joint Bookrunners Börsensymbol: C0M ISIN: DE000A2QDNX9 WPKN: A2QDNX Velero Immobilien AG Erstnotiz: 27.10.2020 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 12. bis 21. Oktober 2020 Emissionsvolumen: 16.666.667 neue Aktien aus Kapitalerhöhung für Privatplatzierung bei institutionellen Investoren/ Erhöhungsoption: 1.666.667 Aktien Unternehmensbewertung: bis zu 556 Millionen Euro Emissionspreis: 30 Euro Konsortialführer: Citigroup als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner Konsortialmitglieder: Kempen & Co, Societe Generale und Commerzbank als weitere Joint Bookrunner Börsensymbol: VEL ISIN: DE000A3H21V1 WPKN: A3H21V Qualtrics (SAP-Sparte) Erstnotiz: geplant Branche: Software Segment: US-Börse Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE) Erstnotiz: möglicherweise 2. Halbjahr 2020 Branche: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice Unternehmenssitz: München 4basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung Erstnotiz: bis Ende 2020 Branche: Biotechnologie Unternehmenssitz: Heidelberg Segment: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021 Branche: Mobilfunk-Infrastruktur Unternehmenssitz: Düsseldorf Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS Auto1 Group GmbH Erstnotiz: eventuell Anfang 2021 Branche: Online-Gebrauchtwagenhandel Unternehmenssitz: Berlin Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Automobiltechnik Unternehmenssitz: Hannover Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden) Erstnotiz: möglicherweise 2021, auch Verkauf eine Option Branche: Getriebehersteller Unternehmenssitz: Bocholt Senivita Social Estate AG (SSE) Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020) Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien Unternehmenssitz: Bayreuth MyTheresa.com GmbH Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020) Branche: Luxusmode Unternehmenssitz: Aschheim Segment: New York Stock Exchange (Nyse) Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: möglicherweise 2021 Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) Erstnotiz: offen Branche: Spezialchemie Unternehmenssitz: Berlin Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar Wintershall Dea Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020) Branche: Öl- und Gasförderung Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPKN: WIDEA7 Springer Nature Erstnotiz: verschoben, ursprünglich angepeilt noch 2020 Branche: Wissenschaftsverlag ISIN: DE000SPG1003 WPKN: SPG100 Syntellix AG Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor Branche: Implantat-Technologie Unternehmenssitz: Hannover Segment: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPKN: A0SLQ9 Synlab Erstnotiz: 1. Halbjahr 2021 möglich Branche: Labordienstleistungen Unternehmenssitz: Augsburg Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Xella International Erstnotiz: offen Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPKN: A140SK Domicil Real Estate Group Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 Branche: Immobilien-Investment-Manager Unternehmenssitz: München Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro Veganz GmbH Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022 Branche: vegane Lebensmittel Unternehmenssitz: Berlin Scope Group Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen" Branche: Ratingagentur Unternehmenssitz: Berlin 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: offen Branche: Webhosting Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Guernsey Segment: Prime Standard Deutsche Lithium GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Bergbauunternehmen Unternehmenssitz: Freiberg Getyourguide Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Buchungsplattform für Touren Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) Erstnotiz: offen Branche: Autozulieferer Unternehmenssitz: Nürnberg Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) Erstnotiz: 2022 Branche: E-Commerce E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Novomatic Erstnotiz: offen Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: offen Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro HSE24 Group Erstnotiz: offen Branche: Shopping-TV-Sender Unternehmenssitz: Ismaning Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH Erstnotiz: offen Branche: Smartphone-Bank Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Novem Gruppe Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen Unternehmenssitz: Vorbach Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Smava GmbH Erstnotiz: offen - Börsengang als Option Branche: Online-Kreditvermittler Unternehmenssitz: Berlin Takko Fashion Erstnotiz: offen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte ===

