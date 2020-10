Great Panther Mining Ltd. veröffentlichte gestern die Produktionsergebnisse seiner drei Minen Tucano in Brasilien sowie Topia und Guanajuato in Mexiko.



Insgesamt wurden während der drei Monate 5.752.684 Tonnen Erz verarbeitet. Die Produktion von Goldäquivalent belief sich daraus auf 39.788 Unzen. Diese setzen sich u.a. zusammen aus 34.030 Unzen Gold und 375.427 Unzen Silber.



Das Unternehmen rechnet entsprechend damit, das Produktionsziel von 146.000?159.000 Unzen Goldäquivalent im Gesamtjahr 2020 erfüllen zu können.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

