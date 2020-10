Unterföhring (ots) - Schluss mit lustig! Jetzt wird's ernst für die beiden neuen Sterne am Fußballkommentatoren-Himmel. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kommentieren am morgigen Dienstag, 13. Oktober 2020, zum ersten Mal in ihrem Leben ein Fußballspiel - live ab 17:45 Uhr auf ProSieben MAXX. Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt gegen Bosnien-Herzegowina an. An der Seite von Hauptkommentator Matthias Stach werden die beiden ProSieben-Stars das EM-Qualifikationsspiel begleiten. Moderiert wird die "ran Fußball"-Sendung von Christian Düren und René Adler. Für Joko und Klaas ist es die "Strafe", dass sie vergangene Woche in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verloren haben.U21-Coach Stefan Kuntz freut sich auf die prominenten Gastkommentatoren: "Wir erwarten, dass sie allen deutschen Sportkommentatoren mal zeigen, wie eine fachlich qualifizierte Spielkommentierung abläuft (lacht). Spaß beiseite: Wir hoffen, dass sie ihre unnachahmliche Art der Moderation mit einbringen und dadurch auch Fans vor den Fernseher locken, die sonst vielleicht keine U21-Spiele schauen. Dann liegt es natürlich an uns, die Zuschauer auch mit unserer Leistung zu begeistern.""ran Fußball" U21 EM-Qualifikation Deutschland - Bosnien-Herzegowinaam Dienstag, 13. Oktober 2020, ab 17:45 Uhr, live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.deModeration: Christian DürenKommentar: Matthias Stach, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-UmlaufExperte: René AdlerPressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone:+49 (0) 89 95 07 - 7296email:Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone:+49 (0) 89 95 07 - 1191email:Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/4731234