Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen handelten im September in engen Bandbreiten seitwärts, so die Experten von Union Investment.Die Renditeveränderungen gegenüber dem Vormonat seien über alle Laufzeiten hinweg nur marginal gewesen. Anleger hätten letztlich den Kupon verdienen können, was sich, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index in einem Plus von 0,2 Prozent bemerkbar gemacht habe. Die geringe Volatilität lasse vermuten, dass es an wichtigen Themen gemangelt habe. Dem sei aber nicht so. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank und den US-Wahlkampf gegeben. ...

