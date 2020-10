Toronto (www.anleihencheck.de) - Das Emissionsvolumen von Unternehmensschuldscheinen ging in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 auf 12,57 Milliarden Euro zurück, ein Rückgang von 45 Prozent im Vergleich zu den 22,68 Milliarden im Vorjahreszeitraum, so die Experten von Refinitiv.Insgesamt seien in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 77 Transaktionen abgeschlossen worden, in den ersten neun Monaten 2019 seien es 125 Transaktionen gewesen. ...

