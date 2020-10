Märkte um 12: DAX weiterhin stark trotz alarmierender Zahlen - Milliardenverlust bei BASF

Der DAX pendelt am Montagmittag im Bereich der 13.100er-Marke seitwärts. Kann die wichtige 13.000er-Marke weiterhin verteidigt werden, stellt sich das nächste Kursziel auf das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte).

Die starke Entwicklung des DAX zeigt, dass viele Anleger die immer weiter zunehmenden Infektionszahlen weiterhin ausblenden. So ist in Europa die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag zum ersten Mal über die Marke von 100.000 Fällen angestiegen. Dabei kommen auch aus Deutschland alarmierende Zahlen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montagmorgen 2.467 neue Corona-Infektionen hierzulande. Im Vergleich zum Montag vor einer Woche bedeutet das einen Zuwachs von über 1.000 Neuinfektionen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.072 MDAX +0,3% 28.076 TecDAX +0,5% 3.188 SDAX +0,7% 12.948 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.280

