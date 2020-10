von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Darauf hat sich das Unternehmen mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC geeinigt. Die in Rede stehenden Informationen hat der italienisch-amerikanische Konzern laut SEC im Geschäftsbericht und in Pressemitteilungen verbreitet. FCA habe behauptet, die Emissionsvorschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...