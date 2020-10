DJ PTA-News: Private Assets AG: Umsetzung der am 7. September 2020 beschlossenen und angekündigten Kapitalmaßnahmen

Esslingen am Neckar (pta022/12.10.2020/12:30) - Die Private Assets AG konkretisiert die von der Hauptversammlung vom 7. September 2020 beschlossene und angekündigte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts für die Aktionäre.

Der Angebotszeitraum zur Zeichnung der neuen Aktien im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung beginnt am 15. Oktober 2020, 0:00 Uhr und endet am 29. Oktober 2020, 24:00 Uhr. Für den Bezug der Aktien ist ein Bezugsverhältnis von 8:1 festgelegt. Der Bezugspreis für je eine neue Aktie beträgt EUR 1,50. Der Bezugsrechtsabschlag erfolgt am 12. Oktober 2020 nachbörslich; die Aktien werden am 13. Oktober 2020 "ex-Bezugsrecht" gehandelt.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung werden im Bundesanzeiger vom 13. Oktober 2020 und unter www.private-assets-ag.de veröffentlicht. Auf der Internetseite der Gesellschaft ist darüber hinaus das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) gem. §4 WpPG abrufbar.

Mit der Eintragung der ebenfalls auf der Hauptversammlung am 7. September 2020 beschlossenen Kapitalherabsetzung bei gleichzeitiger Kapitalerhöhung in das Handelsregister repräsentieren die "alten - mit der Wertpapierkennnummer 605113 - gehandelten Aktien der Private Assets AG keinen Anteil mehr an dem Unternehmen oder Unternehmenswert. Die "alten" Aktien werden mit Eintragung der Kapitalherabsetzung wertlos.

Nach vollständiger Umsetzung der von der Hauptversammlung am 7. September 2020 beschlossenen Kapitalmaßnahmen - bestehend aus vollständiger Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung - repräsentieren nur noch die Aktien aus der Kapitalerhöhung Anteile an der Private Assets AG.

Aussender: Private Assets AG Adresse: Innere Brücke 7, 73728 Esslingen am Neckar Land: Deutschland Ansprechpartner: Claus Dieter Hermanni Tel.: +49 7533 97210 E-Mail: info@private-assets-ag.de Website: www.private-assets-ag.de

ISIN(s): DE0006051139 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin

